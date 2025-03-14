Лукашенко: Белоруссия не войдет в состав России

Белоруссия вряд ли войдет в состав России. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Политик в пятницу выступает на заседании Совета Федерации РФ.

По словам Лукашенко, Белоруссия не станет частью России в ближайшее время.

«Если мы будем в этом плане ломиться в эту открытую дверь, мы погубим все, что мы сделали. Надо идти спокойно... шаг за шагом что-то реализовывать, как мы делаем сейчас», - указал политик.

Также глава республики высказал мнение, что создание единой валюты для двух стран не нужно.

Накануне Александр Лукашенко прибыл с визитом в Москву и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

