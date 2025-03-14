Лукашенко: Белоруссия не войдет в состав России
Белоруссия вряд ли войдет в состав России. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
Политик в пятницу выступает на заседании Совета Федерации РФ.
По словам Лукашенко, Белоруссия не станет частью России в ближайшее время.
«Если мы будем в этом плане ломиться в эту открытую дверь, мы погубим все, что мы сделали. Надо идти спокойно... шаг за шагом что-то реализовывать, как мы делаем сейчас», - указал политик.
Также глава республики высказал мнение, что создание единой валюты для двух стран не нужно.
Накануне Александр Лукашенко прибыл с визитом в Москву и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru