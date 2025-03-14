СМИ: Два человека пострадали при падении грузового лифта в Зеленограде

Два человека пострадали при падении грузового лифта в Зеленограде. Об этом со ссылкой на источник в эстренных службах сообщает РИА Новости.

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Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошёл в административном здании на улице Заводская, дом 25. Предварительная причина происшествия - обрыв троса.

Он добавил, что один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Ранее кабина лифта оборвалась в переходе на востоке российской столицы в районе четвертого Московского центрального диаметра на станции Новогиреево, пострадали две женщины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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