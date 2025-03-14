Песков не подтвердил, что Келлога отстранили от переговоров по просьбе России

Ранее СМИ сообщали, что Келлог отстранен от переговоров из-за просьбы Москвы, и роль советника в решении конфликта оказалась под большим вопросом.

Как отметил Песков, он не может подтвердить эту информацию.

«Наверное, было бы абсурдно думать, что российская сторона может влезать во внутренние американские дела, мы не имеем ни малейшего намерения», - подчеркнул пресс-секретарь.

Песков добавил, что Москва не будет вмешиваться «во внутреннюю кухню американцев», это решение Вашингтона, «кого назначать, кого не назначать и так далее».

