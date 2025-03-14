Песков не подтвердил, что Келлога отстранили от переговоров по просьбе России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не подтвердил, что советника президента США по Украине Кита Келлога якобы отстранили от переговоров по урегулированию конфликта по просьбе России. Об этом представитель Кремля заявил журналистам.

СМИ: Россия не желает видеть Келлога на переговорах по Украине

Ранее СМИ сообщали, что Келлог отстранен от переговоров из-за просьбы Москвы, и роль советника в решении конфликта оказалась под большим вопросом.

Как отметил Песков, он не может подтвердить эту информацию.

«Наверное, было бы абсурдно думать, что российская сторона может влезать во внутренние американские дела, мы не имеем ни малейшего намерения», - подчеркнул пресс-секретарь.

Песков добавил, что Москва не будет вмешиваться «во внутреннюю кухню американцев», это решение Вашингтона, «кого назначать, кого не назначать и так далее».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:СШАРоссияДмитрий Песков

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