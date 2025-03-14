«Собака увела от мин»: Житель курского села о том, как выбирался из-под обстрела ВСУ

Житель села Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области Александр Штаненко рассказал, что ему пришлось выбираться из-под обстрелов ВСУ вместе с раненой супругой и с собакой породы овчарка. Рассказ мужчины приводит NEWS.ru.

Штаненко отметил, что они попали под обстрел 4 марта. По его словам, собака помогла им сохранить жизнь, уводя их от мин врага. При этом супруга мужчины держала в руках икону.

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Житель Черкасского уточнил, что животное принадлежит его знакомым. Оно очень сильно пострадало, порезав лапы, поэтому сейчас находится в ветеринарной клинике.

Также мужчина отметил, что семь месяцев жил бок о бок с солдатами ВСУ, которые «вели себя нормально и не зверствовали».

Ранее стало известно, что Минобороны России освободили Гончаровку в Курской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:УкраинаКурская ОбластьВСУ

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