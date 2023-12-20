«Рыба, овощи и вино»: Диетолог дала советы по сохранению фигуры на Новый год
Нарезки из колбас можно заменить нарезками из запеченного мяса птицы, а на горячее подать рыбу на гриле, отметила в эфире НСН Маргарита Королева.
Блюда на новогоднем столе можно заранее продумать и сделать полезными для фигуры, рассказала профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, звездный диетолог Маргарита Королева в интервью НСН. Так, по словам Королевой, ветчину в салате можно заменить на отварного кальмара и сделать полезный майонез в домашних условиях.
«Новогодний стол зачастую бывает достаточно пролонгированным в течение всех новогодних каникул и, безусловно, человек набирает больше килограмм. Лучше заранее продумать то, что будет на праздничном столе и чем мы будем радовать своих близких. Если говорить про салаты, то это отличная возможность проявить свою фантазию. Например, мясо птицы в салате может быть теплым, а овощи холодными, ветчину в салате можно заменить на отварного кальмара. А зеленый салат с крабовым мясом и дольками цитрусовых наверняка понравится всем, кто следит за своей фигурой», - сказала Королева.
Она отметила, что для сохранения фигуры нарезки из колбас можно заменить нарезками из запеченного мяса птицы, а на горячее подать фаршированную рыбу на гриле. Полезный майонез, по словам диетолога, можно приготовить дома своими руками.
«Нужно не бояться экспериментировать: можно сделать нарезки не из колбас, а из запеченного мяса птицы с ароматными травами, специями. На горячее можно подать рыбу, приготовленную на гриле, фаршированную овощным гарниром и грибами. Любая здоровая альтернатива есть, ее можно найти нездоровым традициям, где много майонеза, растительного жира, соленых продуктов и многосложных салатов. Майонез можно сделать самим, интернет переполнен рецептами полезного, домашнего майонеза, который можно использовать на перспективу двух-трех дней», - указала собеседница НСН.
Кроме того, Королева посоветовала не смешивать крепкие напитки с газированными лимонадами, так как это может быть чревато глубоким опьянением и отравлением.
«Все понимают, что праздника без алкогольных напитков, как правило, не бывает. Важно, чтобы алкоголь не спутал планы: нужно отдавать предпочтение либо шампанскому, а также красному и белому вину, быть умеренным и осторожным в объемах употребляемых напитков. Например, сделать первый глоток вина только тогда, когда уже можно будет приступить к главному блюду. Лучше не смешивать очень крепкие напитки с газированными в виде лимонадных историй, потому что алкогольные калории будут на скорости влетать в кровоток, что чревато глубоким опьянением и даже отравлением», - резюмировала диетолог.
Ранее онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов СберМаркет и медицинская компания СберЗдоровье составили топ-5 полезных блюд для новогоднего стола. В список вошли, в частности, салат из рукколы с креветками и грейпфрутом с лимонно-медовой заправкой, а также запеченный лосось, передает «Радиоточка НСН».
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