«Рыба, овощи и вино»: Диетолог дала советы по сохранению фигуры на Новый год

Она отметила, что для сохранения фигуры нарезки из колбас можно заменить нарезками из запеченного мяса птицы, а на горячее подать фаршированную рыбу на гриле. Полезный майонез, по словам диетолога, можно приготовить дома своими руками.

«Нужно не бояться экспериментировать: можно сделать нарезки не из колбас, а из запеченного мяса птицы с ароматными травами, специями. На горячее можно подать рыбу, приготовленную на гриле, фаршированную овощным гарниром и грибами. Любая здоровая альтернатива есть, ее можно найти нездоровым традициям, где много майонеза, растительного жира, соленых продуктов и многосложных салатов. Майонез можно сделать самим, интернет переполнен рецептами полезного, домашнего майонеза, который можно использовать на перспективу двух-трех дней», - указала собеседница НСН.

Кроме того, Королева посоветовала не смешивать крепкие напитки с газированными лимонадами, так как это может быть чревато глубоким опьянением и отравлением.

«Все понимают, что праздника без алкогольных напитков, как правило, не бывает. Важно, чтобы алкоголь не спутал планы: нужно отдавать предпочтение либо шампанскому, а также красному и белому вину, быть умеренным и осторожным в объемах употребляемых напитков. Например, сделать первый глоток вина только тогда, когда уже можно будет приступить к главному блюду. Лучше не смешивать очень крепкие напитки с газированными в виде лимонадных историй, потому что алкогольные калории будут на скорости влетать в кровоток, что чревато глубоким опьянением и даже отравлением», - резюмировала диетолог.

Ранее онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов СберМаркет и медицинская компания СберЗдоровье составили топ-5 полезных блюд для новогоднего стола. В список вошли, в частности, салат из рукколы с креветками и грейпфрутом с лимонно-медовой заправкой, а также запеченный лосось, передает «Радиоточка НСН».

