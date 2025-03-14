На Украине убили организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе
В Одессе убили бывшего главу городского силового крыла «Правого сектора» (признан террористической организацией и запрещён в РФ) Демьяна Ганула (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает нацполиция Украины.
Глава МВД Украины Игорь Клименко указал, что убийство квалифицировано как умышленное и совершенное по заказу, у украинских силовиков есть подозреваемый.
Ганула считают организатором беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе и поджога здания, в результате чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек.
В 2024 году Ганул был заочно арестован Басманным судом Москвы по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru