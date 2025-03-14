На Украине убили организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе

Глава МВД Украины Игорь Клименко указал, что убийство квалифицировано как умышленное и совершенное по заказу, у украинских силовиков есть подозреваемый.

Ганула считают организатором беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе и поджога здания, в результате чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек.

В 2024 году Ганул был заочно арестован Басманным судом Москвы по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, сообщает RT.

