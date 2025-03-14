Песков анонсировал телефонный разговор Путина и Мадуро

Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро 14 марта пообщаются в формате видеоконференцсвязи. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Он пояснил, что разговор приурочен к 80-летию дипломатических отношений Москвы и Каракаса.

«Помимо церемониальных каких-то вещей... Очень широкий комплекс двусторонних отношений между Россией и Венесуэлой тоже будет затрагиваться», - заключил представитель Кремля.

Ранее Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии, председателем Совета министров Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом и поздравил власти и население страны со священным месяцем Рамадан, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости
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