Чепа пояснил, почему Трамп назвал «великим днем» 2 апреля

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в беседе с aif.ru, что американский лидер Дональд Трамп анонсировал дату предполагаемого перемирия, назвав «великим днем» 2 апреля.

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«Очевидно, что он выбрал для себя какую-то дату и считает, что к этой дате могут быть согласованы условия перемирия», — отметил депутат.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин поздно вечером 13 марта принял спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа, передал через него информацию и дополнительные сигналы для Трампа. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ГосдумаАлексей ЧепаПеремирие На УкраинеПолитикаСШАДональд Трамп

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