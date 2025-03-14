Чепа пояснил, почему Трамп назвал «великим днем» 2 апреля

«Очевидно, что он выбрал для себя какую-то дату и считает, что к этой дате могут быть согласованы условия перемирия», — отметил депутат.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин поздно вечером 13 марта принял спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа, передал через него информацию и дополнительные сигналы для Трампа. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

