Лукашенко заявил, что «Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии

Гиперзвуковые комплексы «Орешник» скоро поступят на вооружение белорусской армии. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках своего выступления на заседании Совета Федерации РФ.

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Глава Беларуси также рассказал, что 13 марта обсуждал место размещения «Орешника» в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Лукашенко заявил, что санкции пошли на пользу России и Белоруссии, отмечает RT.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоБелоруссия

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