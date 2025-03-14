Лукашенко заявил, что «Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии

Силы противовоздушной обороны за ночь и утро пятницы сбили четыре беспилотника над Московским регионом Свыше 1,5 млн квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию в Москве с начала года Изъятый у жителя Москвы самец Пумы успешно адаптируется к жизни в Московском зоопарке Сергей Собянин призвал горожан проявлять внимательность на улице в непогоду