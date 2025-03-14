Лукашенко заявил, что «Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии
14 марта 202513:04
Гиперзвуковые комплексы «Орешник» скоро поступят на вооружение белорусской армии. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках своего выступления на заседании Совета Федерации РФ.
Глава Беларуси также рассказал, что 13 марта обсуждал место размещения «Орешника» в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее Лукашенко заявил, что санкции пошли на пользу России и Белоруссии, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru