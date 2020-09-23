Россиянам рассказали о самой полезной рыбе

Рыба из северных водоемов считается самой полезной. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. К ней относится минтай, треска, селедка, камбала и пикша. Эта рыба богата омега-3 кислотами, отмечает РИА ФАН.

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По его словам, диетологи советуют отдавать предпочтение морской рыбе. Однако многим больше привычна рыба из пресных водоемов. По словам специалиста, предпочтения часто диктуются регионом проживания, передает радио Sputnik.

Фомин также отметил, что любая рыба полезна, главное, чтобы она была выловлена в экологически чистых районах, передает РЕН ТВ.

Ранее ученые развеяли миф о полезности омега-3 против рака. Они пришли к выводу, что и полезные, и вредные эффекты омега-3 крайне малы.



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ФОТО: pxhere.com
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