Ученые развеяли миф о полезности омега-3 против рака
Ученые Университета Восточной Англии развенчали миф о пользе омега-3 жирных кислот в профилактике рака. Они проанализировали исследования, в которых приняли участие более 100 тысяч добровольцев. Часть испытуемых не менее года употребляла омега-3 жирные кислоты, остальные придерживались обычного рациона питания, сообщает MedicalXpress.
В результате британские ученые выяснили, что если бы тысяча человек употребляли добавки в течение четырех лет, то лишь трое из них избежали бы смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, шестеро избежали бы ишемической болезни сердца, а у троих развился бы рак простаты. Исследователи сделали вывод, что и полезные, и вредные эффекты омега-3 крайне малы.
Вместе с тем пока неясно, какое влияние на организм оказывают омега-3 жирные кислоты, которые поступают в человеческий организм вместе с продуктами питания, например, с жирной рыбой.
Ранее международная группа ученых провела исследование, которое показало, что количество половых партнеров, превышающее десять, увеличивает увеличивает вероятность развития рака.
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