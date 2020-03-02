Ученые развеяли миф о полезности омега-3 против рака

В результате британские ученые выяснили, что если бы тысяча человек употребляли добавки в течение четырех лет, то лишь трое из них избежали бы смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, шестеро избежали бы ишемической болезни сердца, а у троих развился бы рак простаты. Исследователи сделали вывод, что и полезные, и вредные эффекты омега-3 крайне малы.

Вместе с тем пока неясно, какое влияние на организм оказывают омега-3 жирные кислоты, которые поступают в человеческий организм вместе с продуктами питания, например, с жирной рыбой.

Ранее международная группа ученых провела исследование, которое показало, что количество половых партнеров, превышающее десять, увеличивает увеличивает вероятность развития рака.

