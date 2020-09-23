Названы продукты для укрепления волос

Диетолог Райан Раман назвал продукты, регулярное употребление которых способно замедлить выпадение волос.

По его словам, очень полезным в этом плане продуктом является авокадо. Он содержит большое количество витамина Е, защищающего кожу головы. В одном плоде порядка 20 процентов суточной нормы, сообщает Express.

Кроме того, в рацион нужно включить батат. Этот овощ является ценным источником бета-каротина и способен ускорить рост волос.