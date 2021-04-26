Россиянам рассказали о главном заблуждении онкобольных
Правозащитник Александр Саверский сообщил, чем новый порядок помощи онкобольным лучше предыдущих норм и назвал главное заблуждение пациентов
Пациенты находятся в глубоком заблуждении в том, что у них есть выбор, где проходить лечение от онкологического заболевания, сообщил президент общественной организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский в пресс-центре НСН.
«В новом порядке оказания помощи онкобольным больше пользы, чем вреда. Идет попытка создать порядок, хаос в онкологии был очень большой. Пациенты находятся в глубоком заблуждении в том, что у них есть выбор, где проходить лечение от онкологического заболевания. Онкологическая область является одной из самых регламентированных в этом плане. Какой тут выбор, если направление на лечение выдается лечащим врачом в рамках действующего ОМС. Новый порядок говорит, что должна быть создана схема маршрутизации пациентов. Важно, что само внимание общества привлечено. Порядок всегда лучше хаоса. И я предлагаю отследить, как органы управления здравоохранением будут выстраивать этот порядок. Хочу отметить еще один очень важный момент. В новом порядке лечение назначается не одним врачом, а консилиумом. Это тоже новелла, такого еще не было», - отметил Саверский.
Ранее ведущий онколог клиники «Медицина 24/7» Вадим Гутник в эфире НСН рассказал о факторах, провоцирующих онкологические заболевания.
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