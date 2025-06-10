Россиянам рассказали о болезнях, которые легко подхватить на пляже
Подхватить на пляже можно различные инфекции и паразитарные заболевания. Как пишет «Газета.Ru», об этом заявила член Российской гастроэнтерологической ассоциации, гастроэнтеролог ГУТА КЛИНИК Эльвира Комкова.
По её словам, заразиться можно в следствие случайного заглатывания воды при купании, употребления немытых фруктов и овощей, отказа от мытья рук и контакта с песком, в котором «есть фекалии животных или людей».
Врач отметила что хождение босиком в общественных душевых или по мокрому песку, а также использование чужих полотенец и обуви грозит заражением грибковыми инфекциями.
«Не глотайте воду при купании... мойте руки и ноги... ходите в шлёпанцах... избегайте водоёмов со стоячей водой и сомнительной чистотой. При появлении симптомов обратитесь к врачу», - заключила Комкова.
Ранее заведующая кунцевской ветклиникой Елена Алёшина заявила, что в результате купания в пруду собака может заразиться стафилококком, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru