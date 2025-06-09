Очистка пляжей в Краснодарском крае с помощью техники — это слишком дорогой проект ради спасения небольших участков. Лучше дождаться, пока все отходы всплывут, и переждать это лето в других местах, заявил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в эфире НСН.

Администрация Анапы опубликовала на своем официальном сайте документ, рекомендующий курортам и санаториям ограничить посещение своих пляжей для отдыхающих. В Роспотребнадзоре добавили, что в Темрюкском районе и в городской черте может быть открыт курортный сезон только тогда, когда ситуацию с загрязнениями стабилизируют, сообщил РБК. Глава ведомства Анна Попова уточнила, что сейчас ищутся эффективные способы очистки песка и воды. Эксперт усомнился, что это вообще необходимо делать.