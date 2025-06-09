«Купаются самые отчаянные!»: Пляжи Анапы не сумеют очистить до зимы
Море и пляжи около Анапы очистят до конца года, но курортный сезон в определенных местах лучше не открывать, рассказал НСН Виктор Данилов-Данильян.
Очистка пляжей в Краснодарском крае с помощью техники — это слишком дорогой проект ради спасения небольших участков. Лучше дождаться, пока все отходы всплывут, и переждать это лето в других местах, заявил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в эфире НСН.
Администрация Анапы опубликовала на своем официальном сайте документ, рекомендующий курортам и санаториям ограничить посещение своих пляжей для отдыхающих. В Роспотребнадзоре добавили, что в Темрюкском районе и в городской черте может быть открыт курортный сезон только тогда, когда ситуацию с загрязнениями стабилизируют, сообщил РБК. Глава ведомства Анна Попова уточнила, что сейчас ищутся эффективные способы очистки песка и воды. Эксперт усомнился, что это вообще необходимо делать.
«Всё, что осело на дне, по мере нагревания моря будет всплывать наружу. Загрязнение очень рассредоточено и распределено по прибрежной полосе дна на большом расстоянии. Слишком дорого пытаться все это собрать, для этого необходимо специальное оборудование и множество людей, этим заниматься бессмысленно, с моей точки зрения. Лучше подождать, пока все выйдет на поверхность, и уже там все убрать. Отчаянные граждане купаются, а рядом волонтеры убирают лепешки. В самых загрязненных районах, около Анапы и Керчи, этим летом не стоит рисковать здоровьем, особенно с детьми, там действует соответствующая рекомендация Роспотребнадзора. Полная очистка закончится до конца года, участки эти очень небольшие, по сравнению с протяженностью пляжей, куда попадала нефть с 15 декабря 2024 года. Можно спокойно прожить без них и использовать те территории, которые уже очищены», - отметил он.
Ранее Данилов-Данильян рассказал НСН, когда можно будет полежать на черноморских пляжах без риска для здоровья.
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