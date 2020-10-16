Новости за ночь: Раскрыты способы определения бессимптомного коронавируса
Одно из «коварных» свойств коронавируса – то, что у многих людей он проходит бессимптомно, рассказала врач-биофизик Нелли Соседова. Она назвала способы распознать бессимптомное течение болезни, пишет RT.
Врач напомнила, что симптомы, схожие с ОРВИ, – повышение температуры, кашель, слабость – развиваются не у всех пациентов. Однако какие-то признаки болезни все равно могут стать поводом для беспокойства, заверила биофизик.
Она добавила, что у ряда людей среди симптомов коронавируса проявляется только потеря обоняния и изменение вкуса. Также она порекомендовала следить за своим состоянием, если коронавирусом заболел кто-то в окружении.
Соседова также призвала в случае подозрений сделать быстрый и доступный тест на антитела к COVID-19 или установить заболевание с помощью компьютерной томографии, которая показывает, какие изменения происходят в легких.
Ранее врач рассказал еще об одном скрытом симптоме коронавируса – сниженной концентрации кислорода в крови.
По состоянию на 15 октября, в России выявлено случаев 1,35 миллиона заражения коронавирусной инфекцией. Более миллиона пациентов вылечились от COVID-19, 23491 человек скончались.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru