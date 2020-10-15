Врач рассказал о скрытом признаке COVID-19

Кислородная недостаточность организма может быть одним из признаков коронавирусной инфекции. Проконтролировать этот показатель поможет пульсоксиметр, с помощью которого измеряется уровень насыщения крови кислородом.

Как рассказал «Радио 1» доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов, исследования показали, что COVID-19 выдавливает железо из гемоглобина путём ферментации. Несмотря на то, что железо в анализах крови повышается, гемоглобин перестаёт выполнять функцию переноса кислорода.

Специалист пояснил при каком показателе, зафиксированным, прибором, необходимо серьёзно заняться собой. Пульсоксиметр анализирует цвет крови, который зависит от насыщения её кислородом. Чтобы провести тест не придётся прокалывать вены.

Прибор через палец просвечивает тонкие капилляры и фиксирует насыщение крови кислородом. Если показатель менее 95%, необходимо бить тревогу. Уже с этого уровня человека могу положить в реанимацию на искусственную вентиляцию лёгких.

Причём здоровому человеку пульсоксиметром нет необходимости пользоваться, констатирует врач. Он предложил необходимый алгоритм, который стоит выполнять при первых признаках инфекционного респираторного заболевания.

Все вирусы в основном повышают проницаемость сосудов. При первых признаках нужно сразу выпить анальгин, аспирин и закапать в нос любой интерферонный препарат. Это обрывает инфекцию, в том числе и вирусную. Но это только на первых порах.

В течение 24 часов необходимо сдать анализ ПЦР на коронавирус. За тот же отрезок времени лучше сделать ещё и компьютерную томограмму лёгких. Что касается пульсоксиметра, то дома его можно рекомендовать иметь людям с нарушением кровообращения, а также склонным к сердечной недостаточности.

