Россиянам рассказали, как справиться с осенней хандрой

Она указала, что физическая усталость после активного лета, а также сокращение светового дня и снижение температуры, влияют на настроение. Поэтому необходимо «компенсировать дефицит света и будить эндорфин и серотонин».

«Чаще бывать на улице днём, использовать яркое освещение дома, добавлять лёгкую физическую активность, запланировать что-то приятное», — отметила Яушева.

Эксперт добавила, что справиться с осенней хандрой помогут приятные ритуалы, например, заваривание любимого чая или чтение под тёплым пледом.

Ранее врач-психиатр Игорь Лазарев заявил, что поднять настроение осенью помогут насыщенные и разнообразные цвета в гардеробе, сообщает RT.

