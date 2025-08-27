Россиянам рассказали, как справиться с осенней хандрой
Чтобы справиться с осенней хандрой следует создавать для себя маленькие островки тепла и радости. Об этом NEWS.ru заявила психолог Дарья Яушева.
Она указала, что физическая усталость после активного лета, а также сокращение светового дня и снижение температуры, влияют на настроение. Поэтому необходимо «компенсировать дефицит света и будить эндорфин и серотонин».
«Чаще бывать на улице днём, использовать яркое освещение дома, добавлять лёгкую физическую активность, запланировать что-то приятное», — отметила Яушева.
Эксперт добавила, что справиться с осенней хандрой помогут приятные ритуалы, например, заваривание любимого чая или чтение под тёплым пледом.
Ранее врач-психиатр Игорь Лазарев заявил, что поднять настроение осенью помогут насыщенные и разнообразные цвета в гардеробе, сообщает RT.
