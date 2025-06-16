Врач заявила, что стресс и тревога приводят к сахарному диабету

Врач-диетолог Марият Мухина заявила НСН, что сахарный диабет может развиться у людей, которые не едят сладкое. 

Стресс и тревога могут привести к сахарному диабету, так как инсулин вырабатывается и при выработке контринсулярных гормонов, например, адреналина, заявила НСН врач-диетолог Марият Мухина.

Российские лаборатории стали чаще выявлять у россиян повышенный уровень глюкозы в крови (гипергликемия), а также превышение нормы инсулина и гликированного гемоглобина. Это говорит, в частности, о растущем уровне распространения преддиабета или уже диабета. У каждого пятого пациента старше 18 лет повышен уровень глюкозы, сообщили «Известиям» аналитики проекта «Индекс Инвитро». Мухина добавила, что скачки сахара сегодня наблюдаются и у молодых людей.

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«Дело в том, что у нас инсулин вырабатывается еще при выработке контринсулярных гормонов, например, адреналина и норадреналина. Поэтому влияет не только пищевое поведение. Многие уже ведут здоровый образ жизни, ограничивают углеводы. В случае повышенной тревожности гормоны также способствуют выбросу инсулина, что приводит к истощению поджелудочной железы. А это уже ведет к повышению сахара в крови. Этот фактор тоже нельзя исключать, потому что сейчас в обществе достаточно высокая тревожность. Даже если люди не едят сладкое, у них тоже может наблюдаться сахарный диабет. Поэтому нужно все стрессы отрабатывать в спортзале, ходьбой, в огороде, физически нужно утилизировать эти гормоны в мышцах», - объяснила она.

Мухина также указала на опасность популярного жанра видеоблогинга, когда человек транслирует, как он ест большое количество еды.

«На «бум» диабета также влияет доступность углеводных и рафинированных продуктов в целом. У нас сейчас набирает популярность мукбанг – употребление неполезной еды на камеру в больших количествах. Это тоже влияет негативно, неправильная субкультура блогеров. У молодежи очень сейчас популярна эта вредная тенденция. Скачки сахара возможны даже у молодых людей, это формирование преддиабета», - предупредила врач.

Хроническая усталость может спровоцировать проблемы с щитовидной железой или сахарный диабет, сообщила ранее руководитель Клиники диетологии и нутритивной поддержки Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, врач-эндокринолог Екатерина Иванникова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / DPA
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