Стресс и тревога могут привести к сахарному диабету, так как инсулин вырабатывается и при выработке контринсулярных гормонов, например, адреналина, заявила НСН врач-диетолог Марият Мухина.

Российские лаборатории стали чаще выявлять у россиян повышенный уровень глюкозы в крови (гипергликемия), а также превышение нормы инсулина и гликированного гемоглобина. Это говорит, в частности, о растущем уровне распространения преддиабета или уже диабета. У каждого пятого пациента старше 18 лет повышен уровень глюкозы, сообщили «Известиям» аналитики проекта «Индекс Инвитро». Мухина добавила, что скачки сахара сегодня наблюдаются и у молодых людей.