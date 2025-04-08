Россиянам рассказали, как протекает лихорадка чикунгунья и где можно ей заразиться
Чикунгунья провоцирует резкое повышение температуры до 39 градусов и выше, сильную боль в мышцах и озноб, однако почти всегда болезнь имеет благоприятный прогноз, заявил НСН Георгий Викулов.
Лихорадка чикунгунья передается только укусами особых комаров, которые обитают в Африке, Азии и Северной Америке, в России она ни разу не была зафиксирована. Об этом в беседе с НСН рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Во Франции ввели чрезвычайный «Белый план» из-за вспышки лихорадки чикунгунья. С 17 по 23 марта зарегистрировали около шести тысяч случаев заражения, а с августа 2024 года — более 20 тысяч, сообщило издание France Bleu. Последний раз «Белый план» вводили на острове Реюньон в январе 2022 года во время COVID-19. Викулов рассказал, как происходит заражение чикунгуньей.
«Это эндемичная геморрагическая лихорадка, которая вызывается тогавирусом. Это трансмиссивное заболевание передается через укус комаров-кусак, которые распространены только в странах Африки, Азии и в Индийском субконтиненте. Редко, но эти комары могут встречаться в некоторых европейских странах и в Северной Америке. В России ни разу не было зарегистрировано этого заболевания. Она вспыхнула на юге Франции, в той части, которая омывается Средиземным морем. Там есть свои переносчики. У нас нет таких комаров, заразиться можно, только перелив кровь», - рассказал он.
По словам инфекциониста, несмотря на острые и яркие симптомы лихорадки, чаще всего она протекает без тяжелых последствий.
«Инкубационный период составляет 4-8 дней, может в редких случаях быть коротким - до 2 суток, или удлиняться до 12 дней. Начало болезни острое, внезапное, характерно очень высокое повышение температуры сразу до 39 градусов и выше. Сильный потрясающий озноб, слабость, потеря аппетита. Очень выраженные мышечные боли, что обездвиживает человека. Прогноз в большинстве случаев благоприятный, потому что именно для чикунгуньи свойственны доброкачественные течения, в отличие от некоторых других лихорадок. Но если развивается геморрагическая форма - самая тяжелая, тогда летальность от 1 до 5%», - подытожил он.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что риски распространения в России лихорадки Эбола исключены, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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