Лихорадка чикунгунья передается только укусами особых комаров, которые обитают в Африке, Азии и Северной Америке, в России она ни разу не была зафиксирована. Об этом в беседе с НСН рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Во Франции ввели чрезвычайный «Белый план» из-за вспышки лихорадки чикунгунья. С 17 по 23 марта зарегистрировали около шести тысяч случаев заражения, а с августа 2024 года — более 20 тысяч, сообщило издание France Bleu. Последний раз «Белый план» вводили на острове Реюньон в январе 2022 года во время COVID-19. Викулов рассказал, как происходит заражение чикунгуньей.