«Сотни миллионов»: Россиянам рассказали, как защититься от лихорадки денге в отпуске
Георгий Викулов заявил НСН, что очень важно не допустить комаров в место, где человек спит, а на прогулках лучше использовать закрытую одежду.
Лихорадкой денге на Бали можно заразиться в любое время года, заболевание не передается от человека к человеку, а только от комаров, туристы тяжело переносят типичную для местных болезнь, заявил НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
На Бали несколько десятков российских туристов заболели лихорадкой денге, которая передается от комаров, пишут СМИ со ссылкой на истории граждан. Известно, что с начала 2025 года в Индонезии свыше шести тысяч человек заразились этой болезнью. Отмечается, что в 28 случаях заражение закончилось летальным исходом. Информация о вспышке заражений появилась также в Таиланде и Вьетнаме. Викулов отметил, что это заболевание может проявиться в любое время года.
«Это типичное заболевание для этих регионов. Туристы контактируют с возбудителями местных инфекций, включая комаров. Роспотребнадзор взял ситуацию под свой контроль, потому что возможны завозные случаи. Лихорадка денге - это очень распространенное заболевание, ежегодно заболевают от 100 до 400 миллионов человек. Индонезия входит в число лидирующих стран по этому показателю. Это заболевание протекает легко у людей, которые живут в данном регионе. У туристов инфекция может быть с тяжелым проявлением, могут быть кровотечения, сильные боли в животе, высокая температура. Самое опасное – это кровотечения, так как может потребоваться восполнение кровопотери», - рассказал он.
По его словам, специфической профилактики не существует, а комары в Индонезии водятся круглый год. Поэтому Викулов призвал защищаться от насекомых дома и на экскурсиях.
«К профилактическим мерам относится борьба с комарами. В местах, где человек спит, необходимо сделать все для предотвращения попадания комаров. Это принципиальная мера. В местах скопления комаров поможет правильная одежда, специфических способов профилактики нет. При малейших симптомах нужно обратиться к врачу. Заболевание протекает обычно не больше десяти дней. Инкубационный период здесь от 3 до 15 дней. Вспышка – это вообще не очень подходящее слово для этого заболевания. Комары никуда не улетят, они будут там всегда. Нельзя сказать, когда туристам будет безопаснее приезжать в эти страны. Это иллюзия. Местные постоянно в той или иной степени болеют данным заболеванием, но оно не передается от человека к человеку», - заключил собеседник НСН.
Российские туроператоры не подтвердили информацию о массовых заражениях российских туристов лихорадкой денге во Вьетнаме. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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