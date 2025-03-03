«Сотни миллионов»: Россиянам рассказали, как защититься от лихорадки денге в отпуске

Лихорадкой денге на Бали можно заразиться в любое время года, заболевание не передается от человека к человеку, а только от комаров, туристы тяжело переносят типичную для местных болезнь, заявил НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

На Бали несколько десятков российских туристов заболели лихорадкой денге, которая передается от комаров, пишут СМИ со ссылкой на истории граждан. Известно, что с начала 2025 года в Индонезии свыше шести тысяч человек заразились этой болезнью. Отмечается, что в 28 случаях заражение закончилось летальным исходом. Информация о вспышке заражений появилась также в Таиланде и Вьетнаме. Викулов отметил, что это заболевание может проявиться в любое время года.