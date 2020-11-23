Россиянам рассказали, как правильно сдать тест на коронавирус
Перед сдачей теста на коронавирус в течение трёх часов не следует принимать пищу, пить, курить, а также чистить зубы. Об этом сообщил терапевт, главврач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко.
Она пояснила, что тест, который делается по мазку из носа, будет неинформативен, несли перед этим пациент высморкался или промыл нос, а также если мазок взят неглубоко из носа, сообщает РБК.
Кроме того, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова отметила, что перед взятием биоматериала пациент не должен «ни пить, ни курить, ни чистить зубы», передает телеканал «360».
Если сделать все это, то возбудителей специалисты не найдут.
ВОЗ сообщила, что во всём мире за сутки зафиксировали 604 943 новых заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает RT. Всего за время пандемии выявлено почти 58 млн случаев COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru