Россиянам рассказали, как правильно сдать тест на коронавирус

Перед сдачей теста на коронавирус в течение трёх часов не следует принимать пищу, пить, курить, а также чистить зубы. Об этом сообщил терапевт, главврач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко.

Она пояснила, что тест, который делается по мазку из носа, будет неинформативен, несли перед этим пациент высморкался или промыл нос, а также если мазок взят неглубоко из носа, сообщает РБК.