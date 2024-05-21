Россиянам рассказали, как правильно набрать вес

Чтобы безопасно и правильно набрать вес, нужно соблюдать дробное питание не менее трех раз в сутки, рассказала врач-эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age-медицине Европейского медицинского центра Елена Островская. Ее слова приводят «Известия».

По словам врача, низкая масса тела может быть опасна для здоровья, так как она развивается не только в мышцах рук и ног, но и в сердечной мышце, диафрагме, и других внутренних органах. Помимо этого, низкая жировая прослойка также вредна для женского здоровья, в том числе для репродуктивной функции.