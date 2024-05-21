Россиянам рассказали, как правильно набрать вес
Чтобы безопасно и правильно набрать вес, нужно соблюдать дробное питание не менее трех раз в сутки, рассказала врач-эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age-медицине Европейского медицинского центра Елена Островская. Ее слова приводят «Известия».
По словам врача, низкая масса тела может быть опасна для здоровья, так как она развивается не только в мышцах рук и ног, но и в сердечной мышце, диафрагме, и других внутренних органах. Помимо этого, низкая жировая прослойка также вредна для женского здоровья, в том числе для репродуктивной функции.
Правильным набором веса будет соблюдение дробного питания от трех раз в сутки. Такая система поможет усвоению витаминов и микроэлементов, которые нужны для набора жировой массы. Также важно придерживаться сбалансированного питания, где количество белков составляет ежедневно не менее 25%, жиров — 30%, а углеводов — около 45%.
Ранее диетолог Олег Ирышкин в беседе с НСН призвал россиян отказаться от свиного шашлыка, выбрать курицу или рыбу, а сочетать все это с красным вином.
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