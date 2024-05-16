Мурашко: Запрет продажи энергетиков детям снизит риски для здоровья

Законопроект о запрете продажи энергетиков детям на федеральном уровне обеспечит сохранение здоровья и минимизирует риски. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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По мнению министра, планируемый запрет «однозначно даст положительный эффект». Об этом Мурашко сообщил в кулуарах VIII Всероссийского конгресса по геронтологии и гериатрии, передает РИА Новости.

Ранее депутаты внесли в Госдуму законопроект о федеральном запрете продавать (безалкогольные) энергетические напитки несовершеннолетним. Спикер ГД Вячеслав Володин считает необходимым принять закон до августа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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