Мурашко: Запрет продажи энергетиков детям снизит риски для здоровья

По мнению министра, планируемый запрет «однозначно даст положительный эффект». Об этом Мурашко сообщил в кулуарах VIII Всероссийского конгресса по геронтологии и гериатрии, передает РИА Новости.

Ранее депутаты внесли в Госдуму законопроект о федеральном запрете продавать (безалкогольные) энергетические напитки несовершеннолетним. Спикер ГД Вячеслав Володин считает необходимым принять закон до августа, передает «Радиоточка НСН».

