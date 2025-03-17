10 слов, которые надо знать онкопациенту

Словарь пациента

· ПЭТ/КТ

Позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией. Наиболее эффективная на сегодняшний день диагностическая процедура, позволяющая определить не только наличие/отсутствие опухоли, но и уточнить стадию онкологического заболевания и в 30-35% случаев изменить предполагаемую изначально или ранее выбранную тактику лечения.

Метод ПЭТ/КТ основан на оценке скорости обмена веществ в клетках и позволяет обнаружить даже небольшое (от 3-4 мм) злокачественное новообразование, в том числе метастазы - отдаленные вторичные очаги опухолевого процесса.

· Гистология

Гистологическое исследование (в просторечии «гистология») позволяет определить, с какой именно опухолью столкнулись врачи – доброкачественной или злокачественной. На исследование берется небольшой образец ткани, который в лаборатории окрашивается специальными препаратами и исследуется под микроскопом – в результате можно сделать заключение, болен пациент раком или нет.

В том случае, если во время «гистологии» обнаруживаются злокачественные клетки, необходимо определить тип опухоли, чтобы подобрать правильное лечение. Для этого выполняется уточняющий иммуногистохимический анализ (ИГХ, «иммуногистохимия»).

· Онкологический консилиум

После того, как пациенту, обратившемуся за помощью к врачу-онкологу, выполняются все необходимые диагностические исследования, врач в обязательном порядке подает его документы на онкологический консилиум. В состав консилиума входят минимум 3 специалиста (врач-онколог или онкохирург, химиотерапевт, радиотерапевт), но иногда их оказывается больше (например, у нас в холдинге это около 10 специалистов, в том числе узких). В формате консилиума врачи детально обсуждают историю болезни пациента, результаты обследования и выносят объективное решение (рекомендации) по дальнейшему лечению заболевания (операция, химиотерапия, иммунотерапия, лучевая терапия и т.д.). Назначать лечение единолично (а также менять его) врач-онколог не может – это делается только коллегиально.

· Ремиссия / регресс

Период, в течение которого опухоль существенно уменьшается или по результатам диагностики наблюдается ее полный регресс.

Формы ремиссии бывает различными:

• Полная (когда онкологический процесс останавливается совсем);

• Частичная (наблюдаемая в течение определенного периода времени, который сменяется новой фазой развития онкозаболевания);

• Спонтанная (неожиданное улучшение состояния, частичное или полное излечение от болезни).

Для каждого вида онкологического заболевания период ремиссии - различный. Но во всех случаях мы можем говорить о том, имеет место ответ организма на предпринятое лечение.

· Рецидив

Возникновение в организме новых опухолевых очагов после удаления опухоли (хирургическим способом или иначе). Синоним: «прогрессирование» болезни. Чтобы не допустить рецидива, пациенту назначается динамическое наблюдение (регулярные визиты к врачу-онкологу и диагностика на протяжении 5 лет, после чего рак считается вылеченным).

· Метастазы

Способность метастазировать - одно из основных свойств злокачественной опухоли. При метастазировании клетки опухоли отделяются от первичного очага и проникают в просвет лимфатических или кровеносных сосудов. Перемещаясь в организме пациента с лимфой или кровью, они оседают в регионарных лимфатических узлах и отдаленных органах и провоцируют рост новых опухолевых очагов - метастазов. Эти пути метастазирования называются, соответственно, «лимфогенным» и «гематогенным».

· Сопроводительная терапия

Многие слышали о побочных эффектах, которые вызывают химиопрепараты. Чтобы уменьшить их и помочь пациенту пройти курсы химиотерапевтического лечения (а также лучевой терапии) как можно легче, безболезненнее, и была придумана сопроводительная терапия. Она бывает разной: некоторые лекарства помогают уменьшить тошноту, боль, другие – «выровнять анализы» (уровень лейкоцитов, эритроцитов и т.д.), третьи защищают печень от вредного воздействия «химии». Хладотерапия помогает защитить волосы от выпадения, нутритивная терапия способствует сбалансированному поступлению в организм питательных веществ (белков, витаминов, микроэлементов), необходимых для его нормальной жизнедеятельности.

· TNM-классификация

Международная классификация, применяемая в онкологии.

Аббревиатура образована от первых букв английских слов Tumor (опухоль), Nodus (узлы), Metastasis (метастазы), то есть учитывает основные параметры онкологического заболевания.

Каждому из 3-х параметров соответствуют определенные числовые показатели:

Для Tumor (величина и распространенность опухоли) это:

· ТХ – первичная опухоль не может быть оценена

· T0 – отсутствие данных о первичной опухоли

· Тis – опухоль in situ (латинское выражение in situ означает «в месте выявления»)

· Т1-Т4 – увеличение размеров и степени распространённости первичной опухоли

Для Nodus (распространенность опухоли на лимфатические узлы):

· NХ – невозможность оценить степень пораженности лимфатических узлов

· N0 – отсутствие метастазов в регионарных лимфатических узлах

· N1-N3 – степень затронутости регионарных лимфатических узлов

Для Metastasis (наличие отдаленных метастазов):

· М0 –отсутствие отдаленных метастазов в других органах

· М1 – наличие отдаленных метастазов.

Таким образом, если в заключении онколога, которое получил пациент, указано, например, T1N0M0, это значит, что опухоль обнаружена на первой стадии, регионарные лимфатические узлы не затронуты и отдаленных метастазов нет. У лечения такой опухоли вполне благоприятный прогноз.



· Персонализированная онкология

В последние годы активно развивается персонализированная онкология, основанная на индивидуальном подходе к лечению пациента. Он включает прежде всего подбор лекарств с помощью углубленного молекулярно-генетического анализа, который выполняется в условиях современных лабораторных платформ. Такой подход позволяет подобрать, скажем, таргетную терапию (от англ. «target» – «мишень») – т.е. лекарства, «прицельно бьющие» по злокачественным клеткам и не затрагивающие (или очень незначительно затрагивающие) остальные клетки. По сравнению с химиотерапией, у таргетной меньше побочных эффектов, что очень и очень значимо, а эффективность иногда оказывается исключительно высокой – даже на IV стадии рака может наблюдаться регресс опухоли.

· Порт-система

Специальное устройство для ввода химиопрепаратов. Показано пациентам, которым предстоит пройти несколько курсов химиотерапии. Устанавливается под ключицу в крупную вену и помогает сохранить, например, вены на руках. Когда лечение считается законченным, порт-систему можно удалить. Устанавливают «порты» обычно сосудистые хирурги.