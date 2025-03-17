10 слов, которые надо знать онкопациенту
Какие термины следует запомнить человеку, столкнувшемуся с онкологическим заболеванием? И какие вопросы нужно задать врачу-онкологу во время первого визита к специалисту? Рассказывает специалист «СМ-Клиника» врач-онколог, химиотерапевт Расул Ахмаев.
«Первый контакт пациента с врачом-онкологом исключительно важен для обеих сторон: пациент оценивает доктора, и не только профессиональные качества, но и человеческие (умение выслушать, отнестись с заботой, участием), - ведь больной ищет того, кто сможет вместе с ним пройти путь к победе над раком, я бы даже сказал, того, кто сможет провести его этим путем; со своей стороны, врач ищет в пациенте союзника, который станет четко следовать рекомендациям и назначениям, приложит усилия, чтобы победить болезнь. Если врачу и пациенту удается найти друг друга, лечение часто оказывается более эффективным, чем в остальных случаях.
Ко мне – как к любому онкологу – обращаются на первичный прием и те, у кого только возникли подозрения на заболевание, и те, кому болезнь уже диагностирована. Опишу алгоритм действий в обоих ситуациях.
Вариант 1. Возникло подозрение на болезнь.
Обязательно проводится диагностика – обычно речь идет об отправке образцов «подозрительных» тканей в лабораторию. Это т.н. гистологическое исследование, которое часто дополняется иммуногистохимическим анализом. Результаты показывают, с какой опухолью мы имеем дело: доброкачественной или злокачественной, а также особенности роста опухоли и другие нюансы.
Далее, если выясняется, что новообразование злокачественное, важно оценить, как далеко успела зайти болезнь. Мы называем это «оценкой распространенности процесса». Для этого обычно назначается общий и биохимический анализ крови, КТ грудной/брюшной полости, МРТ малого таза. Самым информативным исследованием является ПЭТ/КТ (о нем – ниже). Чтобы оценить состояние сердца и сосудов пациента, исключить наличие тромбов, дополнительно проводят ЭКГ и УЗИ сердца, УЗИ вен нижних конечностей (эта информация пригодится, например, при проведении химиотерапии). Исключить распространение метастазов в головной мозг (такое нередко бывает, например, при раке кожи, - меланоме, опухоли легкого или молочной железы), пациенту назначают МРТ головного мозга.
Затем пациент представляется врачом-онкологом на онкологический консилиум, определяющий тактику дальнейшего лечения.
Вариант 2. Больной пришел к врачу на прием после лечения в другой медицинской организации.
В этом случае его также представляют на онкологический консилиум. С собой на первичный прием к врачу-онкологу обязательно нужно захватить результаты всех сданных ранее анализов, заключения врачей ультразвуковой и лучевой диагностики, и т.д., выписки из медицинской организации, где больной наблюдался ранее. Чем полнее будет собранная история болезни, тем лучше.
О чем спросить врача на приеме?
Пациент должен выяснить несколько принципиальных моментов, чтобы понять, готов ли он лечиться в конкретном медицинском центре (у конкретного врача) или лучше, по возможности, поискать другую клинику. Итак, во время первого визита мы с пациентами обсуждаем:
· Какие методики лечения применяются в клинике.
· Сколько примерно будет длиться лечение (в том случае, если консилиум выберет ту или иную тактику).
· Как часто нужно будет проходить обследования в рамках лечения.
Дополнительно стоит выяснить:
· Какие осложнения возможны во время лечения?
· Какие побочные эффекты могут возникнуть, как их уменьшить?
· Можно ли пациенту контактировать с окружающими? (существуют некоторые ограничения).
И любимый вопрос пациентов, который мне задают почти всегда: «Выпадут ли волосы во время химиотерапии?»
Отвечу сразу: чаще всего выпадают, но 1) есть технологии, которые позволяют этот процесс свести к минимуму и 2) обычно через 4-6 месяцев после химиотерапии волосы вырастают снова – причем, даже более густые, чем были.
Кстати, в процессе лечения больному будут регулярно встречаться термины, которые я бы советовал знать – это поможет разобраться в особенностях диагностики и лечения, вести компетентный диалог с врачами – как говорят, «быть более подкованным».
Словарь пациента
· ПЭТ/КТ
Позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией. Наиболее эффективная на сегодняшний день диагностическая процедура, позволяющая определить не только наличие/отсутствие опухоли, но и уточнить стадию онкологического заболевания и в 30-35% случаев изменить предполагаемую изначально или ранее выбранную тактику лечения.
Метод ПЭТ/КТ основан на оценке скорости обмена веществ в клетках и позволяет обнаружить даже небольшое (от 3-4 мм) злокачественное новообразование, в том числе метастазы - отдаленные вторичные очаги опухолевого процесса.
· Гистология
Гистологическое исследование (в просторечии «гистология») позволяет определить, с какой именно опухолью столкнулись врачи – доброкачественной или злокачественной. На исследование берется небольшой образец ткани, который в лаборатории окрашивается специальными препаратами и исследуется под микроскопом – в результате можно сделать заключение, болен пациент раком или нет.
В том случае, если во время «гистологии» обнаруживаются злокачественные клетки, необходимо определить тип опухоли, чтобы подобрать правильное лечение. Для этого выполняется уточняющий иммуногистохимический анализ (ИГХ, «иммуногистохимия»).
· Онкологический консилиум
После того, как пациенту, обратившемуся за помощью к врачу-онкологу, выполняются все необходимые диагностические исследования, врач в обязательном порядке подает его документы на онкологический консилиум. В состав консилиума входят минимум 3 специалиста (врач-онколог или онкохирург, химиотерапевт, радиотерапевт), но иногда их оказывается больше (например, у нас в холдинге это около 10 специалистов, в том числе узких). В формате консилиума врачи детально обсуждают историю болезни пациента, результаты обследования и выносят объективное решение (рекомендации) по дальнейшему лечению заболевания (операция, химиотерапия, иммунотерапия, лучевая терапия и т.д.). Назначать лечение единолично (а также менять его) врач-онколог не может – это делается только коллегиально.
· Ремиссия / регресс
Период, в течение которого опухоль существенно уменьшается или по результатам диагностики наблюдается ее полный регресс.
Формы ремиссии бывает различными:
• Полная (когда онкологический процесс останавливается совсем);
• Частичная (наблюдаемая в течение определенного периода времени, который сменяется новой фазой развития онкозаболевания);
• Спонтанная (неожиданное улучшение состояния, частичное или полное излечение от болезни).
Для каждого вида онкологического заболевания период ремиссии - различный. Но во всех случаях мы можем говорить о том, имеет место ответ организма на предпринятое лечение.
· Рецидив
Возникновение в организме новых опухолевых очагов после удаления опухоли (хирургическим способом или иначе). Синоним: «прогрессирование» болезни. Чтобы не допустить рецидива, пациенту назначается динамическое наблюдение (регулярные визиты к врачу-онкологу и диагностика на протяжении 5 лет, после чего рак считается вылеченным).
· Метастазы
Способность метастазировать - одно из основных свойств злокачественной опухоли. При метастазировании клетки опухоли отделяются от первичного очага и проникают в просвет лимфатических или кровеносных сосудов. Перемещаясь в организме пациента с лимфой или кровью, они оседают в регионарных лимфатических узлах и отдаленных органах и провоцируют рост новых опухолевых очагов - метастазов. Эти пути метастазирования называются, соответственно, «лимфогенным» и «гематогенным».
· Сопроводительная терапия
Многие слышали о побочных эффектах, которые вызывают химиопрепараты. Чтобы уменьшить их и помочь пациенту пройти курсы химиотерапевтического лечения (а также лучевой терапии) как можно легче, безболезненнее, и была придумана сопроводительная терапия. Она бывает разной: некоторые лекарства помогают уменьшить тошноту, боль, другие – «выровнять анализы» (уровень лейкоцитов, эритроцитов и т.д.), третьи защищают печень от вредного воздействия «химии». Хладотерапия помогает защитить волосы от выпадения, нутритивная терапия способствует сбалансированному поступлению в организм питательных веществ (белков, витаминов, микроэлементов), необходимых для его нормальной жизнедеятельности.
· TNM-классификация
Международная классификация, применяемая в онкологии.
Аббревиатура образована от первых букв английских слов Tumor (опухоль), Nodus (узлы), Metastasis (метастазы), то есть учитывает основные параметры онкологического заболевания.
Каждому из 3-х параметров соответствуют определенные числовые показатели:
Для Tumor (величина и распространенность опухоли) это:
· ТХ – первичная опухоль не может быть оценена
· T0 – отсутствие данных о первичной опухоли
· Тis – опухоль in situ (латинское выражение in situ означает «в месте выявления»)
· Т1-Т4 – увеличение размеров и степени распространённости первичной опухоли
Для Nodus (распространенность опухоли на лимфатические узлы):
· NХ – невозможность оценить степень пораженности лимфатических узлов
· N0 – отсутствие метастазов в регионарных лимфатических узлах
· N1-N3 – степень затронутости регионарных лимфатических узлов
Для Metastasis (наличие отдаленных метастазов):
· М0 –отсутствие отдаленных метастазов в других органах
· М1 – наличие отдаленных метастазов.
Таким образом, если в заключении онколога, которое получил пациент, указано, например, T1N0M0, это значит, что опухоль обнаружена на первой стадии, регионарные лимфатические узлы не затронуты и отдаленных метастазов нет. У лечения такой опухоли вполне благоприятный прогноз.
· Персонализированная онкология
В последние годы активно развивается персонализированная онкология, основанная на индивидуальном подходе к лечению пациента. Он включает прежде всего подбор лекарств с помощью углубленного молекулярно-генетического анализа, который выполняется в условиях современных лабораторных платформ. Такой подход позволяет подобрать, скажем, таргетную терапию (от англ. «target» – «мишень») – т.е. лекарства, «прицельно бьющие» по злокачественным клеткам и не затрагивающие (или очень незначительно затрагивающие) остальные клетки. По сравнению с химиотерапией, у таргетной меньше побочных эффектов, что очень и очень значимо, а эффективность иногда оказывается исключительно высокой – даже на IV стадии рака может наблюдаться регресс опухоли.
· Порт-система
Специальное устройство для ввода химиопрепаратов. Показано пациентам, которым предстоит пройти несколько курсов химиотерапии. Устанавливается под ключицу в крупную вену и помогает сохранить, например, вены на руках. Когда лечение считается законченным, порт-систему можно удалить. Устанавливают «порты» обычно сосудистые хирурги.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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