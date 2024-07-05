Россиянам рассказали, что кондиционер может спровоцировать обострение инфекций

В условиях жаркой погоды водители неизбежно пользуются кондиционерами в автомобиле, однако они могут спровоцировать обострение различных инфекций, заявил врач-отоларинголог Иван Лесков. Его слова приводит «Газета.Ru».

Врач пояснил, что резкое охлаждение тела при кондиционировании автомобиля может активизировать инфекции, которые уже присутствуют в организме. Так, многие считают, что кондиционер бывает причиной воспаления тройничного нерва, однако эта болезнь развивается на фоне проблем с зубами.

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Также человек может заболеть ангиной, только если у него уже есть хронический гайморит или тонзиллит. Помимо этого, Лесков опроверг заблуждение, что отит также можно заработать из-за продува кондиционера. Он пояснил, что такое заболевание можно подхватить летом в грязном водоеме. Поэтому необходимо тщательно высушиться, прежде чем садиться в машину.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков заявил НСН, что любые диеты вредны, если они не назначаются врачом.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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