Россиянам рассказали, что кондиционер может спровоцировать обострение инфекций
В условиях жаркой погоды водители неизбежно пользуются кондиционерами в автомобиле, однако они могут спровоцировать обострение различных инфекций, заявил врач-отоларинголог Иван Лесков. Его слова приводит «Газета.Ru».
Врач пояснил, что резкое охлаждение тела при кондиционировании автомобиля может активизировать инфекции, которые уже присутствуют в организме. Так, многие считают, что кондиционер бывает причиной воспаления тройничного нерва, однако эта болезнь развивается на фоне проблем с зубами.
Также человек может заболеть ангиной, только если у него уже есть хронический гайморит или тонзиллит. Помимо этого, Лесков опроверг заблуждение, что отит также можно заработать из-за продува кондиционера. Он пояснил, что такое заболевание можно подхватить летом в грязном водоеме. Поэтому необходимо тщательно высушиться, прежде чем садиться в машину.
Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков заявил НСН, что любые диеты вредны, если они не назначаются врачом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Орбан прибыл в Москву на встречу с Путиным
- «Нужно снимать свое!»: Режиссер Бортко не оценил идею ремейков советских фильмов
- Россиянам рассказали, что кондиционер может спровоцировать обострение инфекций
- Россия пригласила Венесуэлу на саммит БРИКС в Казани
- Россиянам рассказали, как отучить кошку от порчи мебели
- В Курской области два человека пострадали при атаке украинских дронов на АЗС
- «Киномакс» отменил показы фильма-шоу «Подземелья Чикен Карри» студии Гудкова
- SHAMAN рассказал, что с детства испытывает проблемы со слухом
- После атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск возбудили дело о теракте
- Боррель: ЕС исключает возможность официальных контактов с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru