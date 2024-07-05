Россиянам рассказали, что кондиционер может спровоцировать обострение инфекций

В условиях жаркой погоды водители неизбежно пользуются кондиционерами в автомобиле, однако они могут спровоцировать обострение различных инфекций, заявил врач-отоларинголог Иван Лесков. Его слова приводит «Газета.Ru».

Врач пояснил, что резкое охлаждение тела при кондиционировании автомобиля может активизировать инфекции, которые уже присутствуют в организме. Так, многие считают, что кондиционер бывает причиной воспаления тройничного нерва, однако эта болезнь развивается на фоне проблем с зубами.