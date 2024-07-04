«Откажут почки!»: Доктор Ковальков раскрыл риски самолечения диетами
Любые диеты вредны, если они не назначаются врачом, какой-то организм может спокойно ее перенести, а у кого-то откажут почки, заявил НСН Алексей Ковальков.
Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил НСН, что диета является лечением, которое должен назвать врач подходящей специализации, и призвал не заниматься самолечением, чтобы не навредить своему здоровью.
Ученые из Стэнфордского университета ранее выяснили, что кетодиета, низкоуглеводная диета и интервальное голодание действительно помогают быстро сбросить вес, но разрушают жизненно важные органы. Авторы исследования утверждают, что кетодиета двукратно увеличивает риск инфаркта и инсульта, разрушает печень и мозг. А интервальное голодание в двое увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, одновременно повышая риск онкологии. Ковальков призвал желающих похудеть обращаться к врачу и не заниматься самолечением.
«Все диеты так или иначе вредны, если они не назначаются врачом, который адекватно оценивает состояние пациента, а только потом назначает какую-то диету, индивидуально подбирает питание. Для этого у нас есть врачи-диетологи. Диетическое питание - лечение, а люди, которые сами садятся на диету, занимаются самолечением. Организм индивидуален: кому-то можно садиться на диету, ведь он молодой и здоровый, а у кого-то могут почки отказать, например. Это очень серьезно, а люди относятся к этому поверхностно. Нужно обращаться к специалисту, сдавать анализы и так далее, потому что диета – лечение», - сказал собеседник НСН.
Ранее Ковальков в беседе с «Радиоточкой НСН» призвал не доверять рекомендациям нутрициологов.
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