Чрезвычайный и полномочный посланник I класса Константин Долгов заявил НСН, что в ситуации с экстрадицией российского археолога из Польши на Украину стоит еще раз задействовать двусторонние контакты с Польшей, а также не исключил контактов по украинской линии.

Окружной суд Варшавы принял решение об экстрадиции российского ученого Александра Бутягина на Украину, сообщил Telegram-канал «Адвокат для Александра Бутягина». В сообщении уточняется, что передача археолога Киеву несет для него прямую угрозу жизни. Археолога задержали в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков на территории Крыма. Долгов раскрыл, что уже сделала Россия, чтобы помочь соотечественнику, и что еще можно предпринять.

«Понятно, что есть двусторонние каналы с поляками. Мы их, я так понимаю, задействовали, но результата, к сожалению, эти усилия не принесли. Я думаю, что, конечно, можно и нужно еще раз предпринять какие-то усилия по двусторонней линии. Всегда остается обращение в международные инстанции, но здесь не знаю, насколько можно ожидать каких-то действий со стороны международных правозащитных структур, учитывая однобокую позицию, которую они занимают по украинскому досье. Контакты с киевским режимом крайне осложнены, но, наверное, это исключать нельзя. Но, я думаю, что если остаются какие-то пути для того, чтобы предотвратить экстрадицию, важно их задействовать. Я уверен, что наш МИД прекрасно понимает ситуацию. Уверен, что здесь все, что можно еще сделать, будет сделано. Но понятно, что решение откровенно недружественное, учитывая, что каких бы то ни было оснований для его задержания и юридического преследования, конечно, нет», - рассказал он.