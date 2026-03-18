Путин назвал незыблемым выбор крымчан быть с Россией
18 марта 202617:00
Выбор жителей Крыма быть с Россией «неизменен и незыблем». Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании с членами правительства он указал, что этот выбор «продиктован судьбой нашего Отечества».
«Он стал символом единства, воли и сплочённости всего нашего многонационального народа», — подчеркнул глава государства.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна с выводами генсека ООН Антониу Гутерреша о неприменимости принципа самоопределения народов к Донбассу и Крыму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
