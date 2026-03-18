Суд арестовал министра здравоохранения Кубани Филиппова
18 марта 202617:16
Октябрьский районный суд Краснодара отправил в СИЗО главу Минздрава Кубани Евгения Филиппова. Об этом сообщает РИА Новости.
Чиновнику предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения.
По решению суда, Филиппову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 мая.
Ранее бывшего вице-губернатора Кубани Анну Минькову, обвиняемую в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, отправили под домашний арест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
