Суд арестовал министра здравоохранения Кубани Филиппова

Октябрьский районный суд Краснодара отправил в СИЗО главу Минздрава Кубани Евгения Филиппова. Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновнику предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения.

По решению суда, Филиппову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 мая.

Ранее бывшего вице-губернатора Кубани Анну Минькову, обвиняемую в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, отправили под домашний арест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
