Российский фильм «Группа крови» стал финалистом кинофестиваля AAFF

Российский фильм «Группа крови» вошёл в число финалистов кинофестиваля Asian Art Film Festival (AAFF) в Макао, сообщила пресс‑служба кинокомпании «Триикс медиа».

«Собачка без наград»: Сергей Члиянц раскрыл, как «Ветер» продирается в прокат

Картина попала в шорт‑лист премии «Золотой буревестник» в номинации «Лучший художественный фильм».

В числе шести претендентов на награду — одна лента из России, одна из Южной Кореи и четыре из Китая. Жюри отбирало работы из более чем тысячи заявок, поступивших из 60 стран, среди которых Австралия, Германия, Иран, США, Франция, Япония и другие.

Победителей объявят на торжественной церемонии в мае 2026 года в Макао.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров сказал НСН, что жюри кинопремии «Ника» заслуженно разделило главные награды между тремя фильмами: «Ветер», «Пророк. История Александра Пушкина» и «Лермонтов».

ФОТО: Кадр из фильма "Группа крови"/кинокомпания "Триикс медиа"
