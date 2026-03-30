Российский фильм «Группа крови» стал финалистом кинофестиваля AAFF
Российский фильм «Группа крови» вошёл в число финалистов кинофестиваля Asian Art Film Festival (AAFF) в Макао, сообщила пресс‑служба кинокомпании «Триикс медиа».
Картина попала в шорт‑лист премии «Золотой буревестник» в номинации «Лучший художественный фильм».
В числе шести претендентов на награду — одна лента из России, одна из Южной Кореи и четыре из Китая. Жюри отбирало работы из более чем тысячи заявок, поступивших из 60 стран, среди которых Австралия, Германия, Иран, США, Франция, Япония и другие.
Победителей объявят на торжественной церемонии в мае 2026 года в Макао.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров сказал НСН, что жюри кинопремии «Ника» заслуженно разделило главные награды между тремя фильмами: «Ветер», «Пророк. История Александра Пушкина» и «Лермонтов».
