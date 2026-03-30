Евросоюз на год продлил санкции против Ирана

В санкционный список Евросоюза включены 262 физлица. В основном это силовики, чиновники, сотрудники пенитенциарной и судебной систем. Также под ограниченниями находятся 53 организации.

Лицам, в отношении которых введены рестрикции, запрещён въезд на территорию стран Евросоюза. Их активы в европейских банках заморожены. Ведение бизнеса с компаниями из списка запрещено.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал незаконными введённые против России санкции, так как не было соответствующего решения Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

