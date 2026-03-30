Евросоюз на год продлил санкции против Ирана
Евросоюз до 13 апреля 2027 года продлил санкции против Ирана. Как отмечается в заявлении Совета ЕС, речь идёт о рестрикциях введённых якобы за «серьёзные нарушения прав человека».
В санкционный список Евросоюза включены 262 физлица. В основном это силовики, чиновники, сотрудники пенитенциарной и судебной систем. Также под ограниченниями находятся 53 организации.
Лицам, в отношении которых введены рестрикции, запрещён въезд на территорию стран Евросоюза. Их активы в европейских банках заморожены. Ведение бизнеса с компаниями из списка запрещено.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал незаконными введённые против России санкции, так как не было соответствующего решения Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Аршавин рассказал, кто выиграет чемпионат мира по футболу в 2026 году
- Безруков впервые за пять лет выйдет на сцену в новой роли
- СМИ: Минцифры потребовало от операторов связи ввести плату за использование VPN
- Фантаст Панов поспорил с автором «Ведьмака» о ценах на книги и водку
- В Госдуме заявили, что не обсуждают переход на шестидневную рабочую неделю
- Убивают интернет: «Поломку» VK Видео связали с блокировкой Telegram
- Путин поручил создать «Российскую биологическую промышленную компанию»
- Чья ошибка? Почему банки выдают кредиты вопреки самозапретам
- Худрук театра Вахтангова раскрыл, как звание «народного» повлияет на Вдовиченкова
- «Зелёнка» и горячие головы: Зачем Киеву пасхальное перемирие