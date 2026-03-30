Кузнецов, Вдовиченков и Гусева стали народными артистами РФ

Российский президент Владимир Путин присвоил звание народного артиста РФ звезде сериала «Улицы разбитых фонарей» Юрию Кузнецову.

Согласно указу главы государства, который опубликован на официальном портале правовых актов, звание народных артистов РФ также было присвоено Владимиру Вдовиченкову и Екатерине Гусевой.

Кроме того, Никита Высоцкий получил звание заслуженного работника культуры РФ.

Ранее Путин наградил телеведущую Марию Ситтель медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Википедия
ТЕГИ:УказыВладимир ПутинКультураНародный Артист

Горячие новости

Все новости

партнеры