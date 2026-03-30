Худрук театра Вахтангова раскрыл, как звание «народного» повлияет на Вдовиченкова
Кирилл Крок заявил НСН, что Вдовиченков принимает не все предложения о работе, но "народным" стал задолго до присвоения этого звания ото Владимира Путина.
Владимира Вдовиченкова давно любят миллионы, у него нет проблем ни с востребованностью в кино, ни в театре, так что получение звания народного артиста никак не отразится на его работе. Об этом НСН рассказал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
Актер Владимир Вдовиченков удостоен звания «Народный артист России», следует из указа Владимира Путина. Вдовиченков является артистом Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Крок раскрыл, как звание «народного» повлияет на карьеру артиста.
«Володя - артист, которого давно любят миллионы людей, и неважно, было ли у него звание, не было ли. Прекрасно, что наш президент подписал сегодня такой указ, потому когда мы с Володей ездили на гастроли, нельзя было пройти ни по залу ожидания, ни выйти из аэропорта, ни пройтись по улице - его узнают, подходят, просят сфотографироваться. Он очень популярный в нашей стране артист. Поэтому это абсолютно заслуженно. Что касается задействования его в постановках, любой артист при получении киносценария прежде всего читает его и беседует с режиссером. Если у него творчески это все складывается, тогда он отвечает «да» или «нет». То же самое и в театре. Творческий труд не определяется степенью звания или полученной наградой. У Володи с работой и в кино, и в театре все, поверьте, в порядке. Другое дело, что Володя не все предложения принимает, но это его право, как артиста. Что касается аншлагов, то тут много составляющих успеха, в том числе и фамилия Вдовиченкова на афише», - рассказал он.
Ранее народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов предложил возвращать деньги за билеты зрителям, ушедшим с непонравившихся спектаклей. В связи с этим Крок заявил НСН, что государство не покрывает даже 50% расходов театров, так что и расходы за возврат средств зрителям театрам никто не покроет.
