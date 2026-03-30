«Дело в том, что есть временной отрезок. Человек может прийти в учреждение запросить кредит, потом в момент рассмотрения заявки он ставит самозапрет. В начале всей этой истории кредиторы не проверяли такие ситуации, так как просто не было такой практики в целом у нас никогда. Сейчас уже кредиторы опытные, они проверяют человека не только в момент обращения, но и в момент выдачи. Ничего в формате работы этого самозапрета менять не нужно. Можно сказать, что это даже погрешность. В 2025 году было выдано 30 миллионов кредитов, 309 тысяч «ошибок» - это незначительный пробел. Все эти ошибки приходились на первое время. Конечно, есть единичные случаи и сейчас. Это связано с новыми компаниями, с неопытными сотрудниками, но жалоб на то, что кредит был выдан лицу, который поставил самокредит, у нас нет», - рассказал он.

Ранее в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко рассказали, что самозапрет на получение кредитов и займов оформили более 24 млн россиян.

