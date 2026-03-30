Чья ошибка? Почему банки выдают кредиты вопреки самозапретам
Эльман Мехтиев заявил НСН, что человек может прийти в учреждение, запросить кредит, потом в момент рассмотрения заявки он ставит самозапрет, что создает путаницу.
В 2025 году было выдано 30 миллионов кредитов, 309 тысяч «ошибок» при самозапрете – это ничтожная цифра, заявил НСН гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
С марта прошлого года микрофинансовые организации (МФО) выдавали россиянам займы без необходимых проверок на ограничения, сообщают «Ведомости». Директор департамента небанковского кредитования Центробанка Илья Кочетков рассказал, что всего регулятор выявил 309 тысяч таких нарушений. Нарушения наблюдались и у отдельных банков, однако их количество оказалось значительно меньше, нежели у МФО — примерно в 40 тысячах случаев банки не проверили, установили ли их клиенты самозапрет на кредиты. Мехтиев объяснил, как так вышло.
«Дело в том, что есть временной отрезок. Человек может прийти в учреждение запросить кредит, потом в момент рассмотрения заявки он ставит самозапрет. В начале всей этой истории кредиторы не проверяли такие ситуации, так как просто не было такой практики в целом у нас никогда. Сейчас уже кредиторы опытные, они проверяют человека не только в момент обращения, но и в момент выдачи. Ничего в формате работы этого самозапрета менять не нужно. Можно сказать, что это даже погрешность. В 2025 году было выдано 30 миллионов кредитов, 309 тысяч «ошибок» - это незначительный пробел. Все эти ошибки приходились на первое время. Конечно, есть единичные случаи и сейчас. Это связано с новыми компаниями, с неопытными сотрудниками, но жалоб на то, что кредит был выдан лицу, который поставил самокредит, у нас нет», - рассказал он.
Ранее в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко рассказали, что самозапрет на получение кредитов и займов оформили более 24 млн россиян.
