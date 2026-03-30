Россиянам назвали новую проблему в поставках запчастей для автомобилей из КНР
Проблемы с переводом приводят к тому, что ситуация с поставкой запчастей для некоторых автомобилей из Китая продолжает оставаться напряжённой. Об этом NEWS.ru заявил автомобильный эксперт Владимир Андреев.
По его словам, название запчастей порой переводят таким образом, что ничего не понятно. Например, задний диван в каталоге значится, как «Пятка в сборе», а газовый упор капота, как «Пребывание бара в сборе».
«Инженер покрытия внутренняя пластина теплоизолирующий матрас» — это звукоизоляция капота... «Сели в автобус, чтобы ручка устройства» — это просто потолочная ручка. Причем в легковой машине, не в автобусе, — добавил эксперт.
Андреев также отметил, что в последене время ситуация с переводом стала улучшаться.
Ранее эксперты назвали внедорожник Lada Niva Legend моделью с лучшей остаточной стоимостью среди трёхлетних автомобилей в России, пишут «Известия».
