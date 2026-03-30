Россиянам назвали новую проблему в поставках запчастей для автомобилей из КНР

По его словам, название запчастей порой переводят таким образом, что ничего не понятно. Например, задний диван в каталоге значится, как «Пятка в сборе», а газовый упор капота, как «Пребывание бара в сборе».

«Инженер покрытия внутренняя пластина теплоизолирующий матрас» — это звукоизоляция капота... «Сели в автобус, чтобы ручка устройства» — это просто потолочная ручка. Причем в легковой машине, не в автобусе, — добавил эксперт.

Андреев также отметил, что в последене время ситуация с переводом стала улучшаться.

