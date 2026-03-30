Путин поручил создать «Российскую биологическую промышленную компанию»

В документе, который размещён на официальном портале правовых актов, говорится, что цель создания научно-производственного объединения - «обеспечение технологической независимости и устойчивого развития, стимулирования инвестиционной активности в области ветеринарии и повышения эффективности управления имуществом федеральных казенных предприятий».

В «Российскую биологическую промышленную компанию» будет переименован подмосковный «Щелковский биокомбинат». К нему будут присоединены «Армавирская биологическая фабрика», «Курская биофабрика - фирма «БИОК» , «Орловская биофабрика» и «Ставропольская биофабрика».

Отмечается, что 100% акций научно-производственного объединения будут находиться в федеральной собственности.

Ранее Путин подписал закон об обязательной геномной регистрации участников специальной военной операции, пишут «Известия».

