Мужчины не обращают внимания на свои проблемы, хотя от них тоже зависит успех беременности, рассказала гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в беседе с НСН.

Методические рекомендации Минздрава РФ по проведению репродуктивной диспансеризации включают индивидуальные разговоры с женщинами, чтобы убедить их рожать детей. Никаких инструкций по взаимодействию с мужчинами на этот счет в документ включено не было. Его опубликовал ТАСС. Милютина объяснила, почему мужчинам уделено меньше внимания в этом вопросе.