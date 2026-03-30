«Радуемся, как дети»: Мужчин призвали не бояться «репродуктивных» проверок
Многие мужчины отказываются пройти даже первичные проверки репродуктивного здоровья, заявила НСН Мария Милютина.
Мужчины не обращают внимания на свои проблемы, хотя от них тоже зависит успех беременности, рассказала гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в беседе с НСН.
Методические рекомендации Минздрава РФ по проведению репродуктивной диспансеризации включают индивидуальные разговоры с женщинами, чтобы убедить их рожать детей. Никаких инструкций по взаимодействию с мужчинами на этот счет в документ включено не было. Его опубликовал ТАСС. Милютина объяснила, почему мужчинам уделено меньше внимания в этом вопросе.
«Исторически сложилось, что воздействие идет через акушерско-гинекологическую службу. Сфера урологов и андрологов гораздо моложе, поэтому часто даже организационно ее сложнее организовать, не говоря уже о психологических моментах, например, разговорах о мужской зрелости или незрелости к отцовству. Мы часто видим, что в дальнейшем вся ответственность ложится только на женщину. Но нам нужно сделать так, чтобы мужчина не пропадал из семейной жизни. Да и в вопросах здоровья необходимо начать со спермограммы — в больше половине случаев бесплодия проблемы есть у обоих партнеров. Мы радуемся как дети, когда мужчина сдал спермограмму, потому что многие даже пытаются этого избежать», — отметила она.
