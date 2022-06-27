Россиянам объяснили, как защитить здоровье в знойные дни

По словам специалиста, высокая температура - это дополнительная нагрузка на организм, поэтому сердечникам не следует выходить на улицу в период с 12:00 до 16:00.

Также она порекомендовала отказаться от употребления ледяной воды и долгого нахождения рядом с работающим кондиционером, причём как здоровым людям, так и тем, у кого есть хронические заболевания, например, бронхиальная астма, пневмония, бронхит.

«Достаточно пить прохладную воду небольшими глотками. А вот газированными напитками злоупотреблять не стоит. Они не утоляют жажду. Скорее, напротив, вам захочется пить ещё больше», — подчеркнула Бойко.

Она добавила, что в случае солнечного удара пострадавшего следует быстро переместить в тень и охладить организм с помощью вентилятора или льда, а при солнечном ожоге - увлажнить повреждённый участок кожи пантенолом и обратиться к врачу.

Ранее врач-педиатр Зоя Скорпилева заявила, что в жаркую погоду следует пить побольше жидкости и носить лёгкую одежду, сообщает RT.