Вильфанд: в регионах Сибири ожидается жара до 35 градусов

В Кемеровской, Омской, Томской, Новосибирской, Иркутской областях, Алтайском крае, Хакасии и Туве из-за сильной жары объявлено штормовое предупреждение, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

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По его словам, в ближайшие три дня в этих субъектах температура поднимется до 30-35 градусов.

Жаркая погода прогнозируется с 13 по 15 июня. Как отметил синоптик, в Хакасии и Туве температура будет еще выше - 35 градусов.

Напомним, воздух в Москве 9 июня прогрелся до 28 градусов, что на 6-7 градусов выше нормы. Этот день стал самым жарким с начала года.

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ТЕГИ:ПогодаЖараСибирь
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