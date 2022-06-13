Вильфанд: в регионах Сибири ожидается жара до 35 градусов
В Кемеровской, Омской, Томской, Новосибирской, Иркутской областях, Алтайском крае, Хакасии и Туве из-за сильной жары объявлено штормовое предупреждение, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, в ближайшие три дня в этих субъектах температура поднимется до 30-35 градусов.
Жаркая погода прогнозируется с 13 по 15 июня. Как отметил синоптик, в Хакасии и Туве температура будет еще выше - 35 градусов.
Напомним, воздух в Москве 9 июня прогрелся до 28 градусов, что на 6-7 градусов выше нормы. Этот день стал самым жарким с начала года.
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