Россиянам назвали симптомы дефицита витамина C
Дефицит витамина C в современном мире начал встречаться всё чаще, отмечают ученые. Так, на территории Соединённых Штатов Америки распространенность такой проблемы для организма составляет почти 6%. В Великобритании в некоторых группах с низким социально-экономическим статусом значение вообще доходит до 25%.
Как отмечает сайт aif.ru, наиболее простой способ выявления дефицита витамина C — сдача анализа крови. Существуют также косвенные симптомы, рассказала врач-иммунолог-аллерголог, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Евгения Паршина. По её словам, об этой проблеме свидетельствуют упадок сил, развитие кровотечений, проблемы с волосами и зубами, а также болевые ощущения в суставах. Всё это говорит о развитии цинги, которую чаще связывали с моряками средних веков.
В группу риска попадают беременные и кормящие женщины, люди, проживающие в холодном климате, работники вредных производств, а также потребители табачных изделий. Им в первую очередь специалисты рекомендуют периодически проверять у себя уровень витамина C.
Что касается питания, то в плане восполнения витамина С полезны шиповник, сладкий болгарский перец, смородина, облепиха, капуста, ряд других продуктов. При употреблении БАДов необходимо соблюдать осторожность, не нарушать дозировку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru