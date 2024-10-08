Россиянам назвали симптомы дефицита витамина C

Дефицит витамина C в современном мире начал встречаться всё чаще, отмечают ученые. Так, на территории Соединённых Штатов Америки распространенность такой проблемы для организма составляет почти 6%. В Великобритании в некоторых группах с низким социально-экономическим статусом значение вообще доходит до 25%.

Как отмечает сайт aif.ru, наиболее простой способ выявления дефицита витамина C — сдача анализа крови. Существуют также косвенные симптомы, рассказала врач-иммунолог-аллерголог, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Евгения Паршина. По её словам, об этой проблеме свидетельствуют упадок сил, развитие кровотечений, проблемы с волосами и зубами, а также болевые ощущения в суставах. Всё это говорит о развитии цинги, которую чаще связывали с моряками средних веков.