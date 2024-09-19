Врач рассказала, уровень каких витаминов важно контролировать осенью

В начале осени важно сдать комплексный анализ на уровень витаминов А, Е, К и D, а также на витамины группы В, рассказала врач-эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра EMC Елена Островская.

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«Среди признаков гиповитаминоза В2 или В12 – покалывание кончиков пальцев, онемение кончика языка, ощущение воспаления слизистой во рту и покраснение языка. Дефицит витаминов В12 и В9 может сказываться на кроветворении и вызывать анемию даже при нормальном уровне железа», - пояснила она «Газете.Ru».

По словам Островской, чек-ап особенно важен для людей, которые испытывают повышенную слабость, сонливость и сталкиваются с ухудшением памяти в межсезонье.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что дефицит витамина D может провоцировать развитие рака кишечника. По его словам, влияние дефицита витамина D на образование полипов в кишечнике научно доказано. При этом полипы являются возможным предвестником рака, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Руслан Кривобок
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