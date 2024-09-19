Врач рассказала, уровень каких витаминов важно контролировать осенью

«Среди признаков гиповитаминоза В2 или В12 – покалывание кончиков пальцев, онемение кончика языка, ощущение воспаления слизистой во рту и покраснение языка. Дефицит витаминов В12 и В9 может сказываться на кроветворении и вызывать анемию даже при нормальном уровне железа», - пояснила она «Газете.Ru».

По словам Островской, чек-ап особенно важен для людей, которые испытывают повышенную слабость, сонливость и сталкиваются с ухудшением памяти в межсезонье.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что дефицит витамина D может провоцировать развитие рака кишечника. По его словам, влияние дефицита витамина D на образование полипов в кишечнике научно доказано. При этом полипы являются возможным предвестником рака, передает «Радиоточка НСН».

