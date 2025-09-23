Песков: Согласовать новый ДСНВ фактически невозможно

Армия России нанесла удар по объектам ВСУ в ответ на террористическую атаку Фороса Российские ученые готовы приступить к лечению пациентов отечественной МРНК-вакциной от рака Около 670 тысяч иностранных граждан находятся в России нелегально Россияне пострадали в ДТП с туристическим автобусом в турецкой Аланье В России под брендом «Aurus» могут начать выпускать косметику и ароматизаторы воздуха