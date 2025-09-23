Песков: Согласовать новый ДСНВ фактически невозможно
Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) - это «очень сложная субстанция». Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, согласовать новый документ до истечения срока действия текущего фактически невозможно.
«Это требует комплексного подхода», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
