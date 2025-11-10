Россиян предупредили об опасности популярных семян чиа для кишечника

По ее словам, приём этого продукта в сухом виде или без достаточного количества жидкости также может стать причиной вздутия, газообразования, запора или диареи.

«Семена чиа — это просто добавка, не надо есть их ложками. Рекомендуемая суточная доза — одна или полторы столовые ложки», — пояснила эксперт.

Соломатина также добавила, что семена чиа нельзя долго хранить.

