Россиян предупредили об опасности популярных семян чиа для кишечника
Неправильное употребления популярных семян чиа могут спровоцировать острую непроходимость кишечника. Об этом NEWS.ru заявила врач-диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, приём этого продукта в сухом виде или без достаточного количества жидкости также может стать причиной вздутия, газообразования, запора или диареи.
«Семена чиа — это просто добавка, не надо есть их ложками. Рекомендуемая суточная доза — одна или полторы столовые ложки», — пояснила эксперт.
Соломатина также добавила, что семена чиа нельзя долго хранить.
Ранее диетолог Марият Мухина заявила «Радиоточке НСН»,что облепиха – это самая недооцененная ягода, которая содержит противораковые вещества, снижает уровень холестерина.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru