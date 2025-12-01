Зимний спортивный фестиваль стартует в «Лужниках» 5 декабря

Фестиваль станет частью программы проекта «Зима в Москве». Он продлится до 28 февраля 2026 года и объединит самые разнообразные динамичные спортивные игры. В их числе снежный дартс, кёрлинг, боулинг на снегу и прочее.

Отмечается, что центральным объектом площадки станет горка для бесплатного катания на тюбингах высотой 3,5 м, которая расположится на площади Ленина перед Большой спортивной ареной «Лужники».

«Для гостей фестиваля подготовили увлекательные мастер-классы... Посетителей также ждет развлекательная программа», – добавили в департаменте.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что 26 катков откроется этой зимой на площадках «Московских сезонов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

