Зимний спортивный фестиваль стартует в «Лужниках» 5 декабря

Зимний спортивный фестиваль стартует в олимпийском комплексе «Лужники» 5 декабря. Об этом заявили в пресс-службе департамента спорта Москвы.

Сергунина: Проект «Московские сезоны в Пекине» получил престижную награду в Китае

Фестиваль станет частью программы проекта «Зима в Москве». Он продлится до 28 февраля 2026 года и объединит самые разнообразные динамичные спортивные игры. В их числе снежный дартс, кёрлинг, боулинг на снегу и прочее.

Отмечается, что центральным объектом площадки станет горка для бесплатного катания на тюбингах высотой 3,5 м, которая расположится на площади Ленина перед Большой спортивной ареной «Лужники».

«Для гостей фестиваля подготовили увлекательные мастер-классы... Посетителей также ждет развлекательная программа», – добавили в департаменте.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что 26 катков откроется этой зимой на площадках «Московских сезонов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
