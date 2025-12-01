Зимний спортивный фестиваль стартует в «Лужниках» 5 декабря
Зимний спортивный фестиваль стартует в олимпийском комплексе «Лужники» 5 декабря. Об этом заявили в пресс-службе департамента спорта Москвы.
Фестиваль станет частью программы проекта «Зима в Москве». Он продлится до 28 февраля 2026 года и объединит самые разнообразные динамичные спортивные игры. В их числе снежный дартс, кёрлинг, боулинг на снегу и прочее.
Отмечается, что центральным объектом площадки станет горка для бесплатного катания на тюбингах высотой 3,5 м, которая расположится на площади Ленина перед Большой спортивной ареной «Лужники».
«Для гостей фестиваля подготовили увлекательные мастер-классы... Посетителей также ждет развлекательная программа», – добавили в департаменте.
Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что 26 катков откроется этой зимой на площадках «Московских сезонов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер экс-футболист сборной СССР Владимир Мунтян
- В Кремле отказались комментировать мирный план Трампа
- Песков назвал очевидной причастность Украины к атаке на КТК
- В Дагестане завели дело после нападения на полицейских на КПП
- В Турции пообещали провести «работу» с Украиной из-за атак в Черном море
- ВС России поразили объекты ТЭК, используемые в интересах украинской армии
- Путин встретится с Уиткоффом во второй половине дня 2 декабря
- Армия России освободила Клиновое в ДНР
- Зарплата в полмиллиона: Сервисы бьют тревогу из-за дефицита автослесарей
- Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение об отмене виз
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru