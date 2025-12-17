Родителям назвали симптомы бронхиальной астмы, которые не следует игнорировать
«Свистящее» дыхание и одышка являются не единственными признаками того, что у ребёнка бронхиальная астма. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор медицинских наук, профессор Геннадий Новик.
По его словам, существуют менее очевидные симптомы. В частности, это постоянная тяжесть или чувство заложенности в груди, а также быстрая утомляемость, из-за которых ребёнок не спешит участвовать в подвижных играх, так как нагрузки «провоцируют у него дискомфорт».
Кроме того, о наличие болезни может свидетельствовать, например, длительный приступообразный кашель, усиливающийся ночью или при физической нагрузке. Такую «кашлевую астму» родители могут принять, как «остаточное явление» после ОРВИ.
Эксперт подчеркнул, что лечение такого кашля сиропами может усугубить прогрессирующее воспаление в дыхательных путях. Необходимо обратиться к врачу для постановки точного диагноза.
«Если астма подтверждена, то главная задача — не просто избавиться от кашля здесь и сейчас, а взять болезнь под контроль», — заключил Новик.
Ранее невролог Павел Хорошев заявил, что симптомом, который характерен только для больных менингококковой инфекцией, является ригидность затылочных мышц - невозможность нагнуть голову и дотронуться подбородком до собственной груди, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
