Венгрия выступила против общего кредита ЕС для помощи Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не поддерживает идею предоставления Украине финансовой помощи за счет совместного кредита стран Евросоюза вместо конфискации замороженных российских активов.

По его словам, такое предложение противоречит национальным интересам Венгрии. Орбан подчеркнул, что страна не готова участвовать в механизме, при котором берет на себя ответственность по общеевропейскому займу, средства от которого будут направлены Украине.

СМИ: США давят на ЕС для отказа от изъятия российских активов

В начале декабря представители Еврокомиссии и ряда стран ЕС заявляли, что прямое изъятие средств по-прежнему сталкивается с правовыми и политическими ограничениями, из-за чего рассматриваются альтернативные схемы поддержки. Одним из таких вариантов стал общий кредит ЕС, который может быть оформлен под гарантии будущих доходов или бюджетов стран союза.

Ранее против подобных решений уже выступала Венгрия, блокируя или затягивая согласование финансовых пакетов помощи Украине и настаивая на добровольном участии государств ЕС в таких инициативах, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
