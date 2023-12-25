Россиян предупредили о риске вдыхания паров незамерзайки

Сильная реакция аллергического характера может возникнуть у человека при вдыхании паров незамерзающей жидкости, которая попадает в автомобильный салон через систему вентиляции. Об этом рассказала изданию «Газета.Ru» заместитель главного врача клиники «Медси в Красногорске» Валентина Пигарева.

По её словам, в зоне риска оказываются люди с бронхиальной астмой, атопическим дерматитом, маленькие дети. Как пояснила специалист, зимние стеклоомывающие жидкости делают из растворов спиртов с водой с добавлением моющих средств (поверхностно-активных веществ), ароматизаторов и красителей.

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Первый признак аллергической реакции на незамерзайку у людей любого возраста Пигарева назвала бронхоспазм, который проявляется одышкой, мучительным кашлем. Ещё один симптом характерен для детей – ларингоспазм. При нём ребенок теряет дар речи, бледнеет и сильно потеет. Может возникнуть и Отек Квинке. В этом случае отекают слизистые и мягкие ткани лица, шеи, ротовой полости. В

По словам замглавного врача, при подозрении на аллергическую реакцию такого рода необходимо вывести пострадавшего на свежий воздух, освободить шею и грудную клетку, лучше вызвать скорую помощь.

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ФОТО: РИА Новости
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