Выступление Путина в Минобороны назвали сигналом для Европы
Выступление президента России Владимира Путина на расширенном заседании коллегии Минобороны стало демонстрацией силы и сигналом для европейских стран, заявил «ФедералПресс» политолог Алексей Чадаев.
По его словам, глава государства дал понять, что у России есть вооружения, которых нет у других государств, а состояние Вооруженных сил позволяет стране длительное время вести боевые действия.
Путин в своем выступлении заявил, что российская армия за время специальной военной операции существенно изменилась и приобрела уникальный боевой опыт.
Он подчеркнул, что войска стали «воеванными», улучшились система боевого управления, оперативная и боевая подготовка, а оборонная промышленность окончательно перестроилась под нужды армии. По словам президента, за последний год были освобождены более 300 населенных пунктов, передает «Радиоточка НСН».
