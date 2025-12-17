Выступление Путина в Минобороны назвали сигналом для Европы

Выступление президента России Владимира Путина на расширенном заседании коллегии Минобороны стало демонстрацией силы и сигналом для европейских стран, заявил «ФедералПресс» политолог Алексей Чадаев.

По его словам, глава государства дал понять, что у России есть вооружения, которых нет у других государств, а состояние Вооруженных сил позволяет стране длительное время вести боевые действия.

Путин назвал главным результатом СВО возвращение Россией полного суверенитета

Путин в своем выступлении заявил, что российская армия за время специальной военной операции существенно изменилась и приобрела уникальный боевой опыт.

Он подчеркнул, что войска стали «воеванными», улучшились система боевого управления, оперативная и боевая подготовка, а оборонная промышленность окончательно перестроилась под нужды армии. По словам президента, за последний год были освобождены более 300 населенных пунктов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаРоссияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры