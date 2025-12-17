Выступление Путина в Минобороны назвали сигналом для Европы

ПВО в Севастополе отражает атаку ВСУ В Самаре осудили группу из 14 закладчиков наркотиков Возможность перевода номера телефона в другой регион появится с 1 сентября 2026 года Адаптировать, но не создать: Почему ИИ не заменит специалистов в кино Всероссийский Дед Мороз впервые совершил праздничный тур по паркам Москвы