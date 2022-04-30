Россиянам посоветовали не тратить время на еду от скуки на майских выходных

«Во-первых, праздники не повод бесконтрольно есть... Старайтесь слушать сигналы своего тела и не есть от скуки. <...> Принимаете пищу только тогда, когда чувствуете голод. На праздниках же делать особо нечего, а еда кажется отличным вариантом занять время», — приводит ее слова РИА Новости.

Чтобы сохранить форму, эксперт рекомендует отдавать предпочтение качественным натуральным продуктам, рекомендует уменьшить количество растительного масла и избегать употребления калорийных соусов.

Чтобы пить необходимый объем воды в сутки, лучше поставить напоминание на телефон или скачать приложение-трекер – оно поможет соблюдать правильный питьевой режим.

«И последнее, но не по важности — двигайтесь больше. Майские праздники - отличная возможность больше гулять, кататься на роликах или велосипеде, заняться уличными видами спорта в компании друзей», — отметила Свиридова.

Ранее коммерческий директор BRONEVIK.com Алексей Исаев в пресс-центре НСН назвал самые популярные внутренние направления на майские праздники.

«Статистика очень интересная, на первом месте – Казань, далее Петербург, Нижний Новгород, Кисловодск, Москва, Волгоград, Ярославль, Махачкала, Псков, только потом Сочи. По объективным причинам, потому что это желтая зона. На самом деле мест для проведения отпуска и получения колоссальных впечатлений в России немерено. Дагестан – там сумасшедшей красоты горы, места, Камчатка. В России очень много мест, где можно отдохнуть, главное понять – с какой целью ехать», - рассказал Исаев.

